Видео: в Кудрово неизвестный открыл стрельбу во дворе дома и скрылся на угнанном автомобиле

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный открыл стрельбу во дворе дома, расположенного на Английской улице в Кудрово, после чего скрылся.
Как рассказал ivbg.ru очевидец, мужчина врезался на своем автомобиле в припаркованный белый внедорожник. На кадрах видно, как он разговаривает с владельцем поврежденной машины и несколько раз стреляет. Как оказалось, в сторону знакомой пострадавшего, которая успела добежать до подъезда.
После мужчина сел в белый внедорожник и скрылся. На месте работает следственная группа.
Видео читателя ivbg.ru.
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