Видео: в Кудрово неизвестный открыл стрельбу во дворе дома и скрылся на угнанном автомобиле

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный открыл стрельбу во дворе дома, расположенного на Английской улице в Кудрово, после чего скрылся.

Как рассказал ivbg.ru очевидец, мужчина врезался на своем автомобиле в припаркованный белый внедорожник. На кадрах видно, как он разговаривает с владельцем поврежденной машины и несколько раз стреляет. Как оказалось, в сторону знакомой пострадавшего, которая успела добежать до подъезда.

После мужчина сел в белый внедорожник и скрылся. На месте работает следственная группа.

Видео читателя ivbg.ru.