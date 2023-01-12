Бадминтонисты из Ленобласти завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях

В Московской области завершились Всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Новогодний волан». Спортсмены Ленобласти завоевали четыре медали — два золота, серебро и бронзу.
Ленобласть представили бадминтонисты из Гатчины — воспитанники районной спортивной школы. Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов взяли «золото» в парном разряде среди юношей до 17 лет. Второе место занял Александр Никуленко, третье — Георгий Сивцев.
Всего в соревнованиях приняли участие около 400 человек из 18 городов России.
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11.01.2023 86