Бадминтонисты из Ленобласти завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях

Автор: Гузель Галимова
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В Московской области завершились Всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Новогодний волан». Спортсмены Ленобласти завоевали четыре медали — два золота, серебро и бронзу.

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Фото: комитет по спорту Ленинградской области

Ленобласть представили бадминтонисты из Гатчины — воспитанники районной спортивной школы. Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов взяли «золото» в парном разряде среди юношей до 17 лет. Второе место занял Александр Никуленко, третье — Георгий Сивцев.

Всего в соревнованиях приняли участие около 400 человек из 18 городов России.

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11.01.2023 86
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