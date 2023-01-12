Стала известна дата прощания с тренером школы олимпийского резерва «Зенит»

Как сообщают «Невские Новости», друзья умершего на 57-м году жизни тренера-преподавателя и заведующего по спортивной работе спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Зенит» Всеволода Моисеевича Блоха огласили дату и время прощания.
Арбитр ФИФА и организатор турниров по массовому футболу в Петербурге Григорий Березкин сообщил, что прощание с тренером состоится 15 января во Дворце спортивных игр (ДСИ) «Зенит» на улице Бутлерова, д. 9. Начало – в 11:00.
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