Стала известна дата прощания с тренером школы олимпийского резерва «Зенит»

Как сообщают «Невские Новости», друзья умершего на 57-м году жизни тренера-преподавателя и заведующего по спортивной работе спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Зенит» Всеволода Моисеевича Блоха огласили дату и время прощания.

Арбитр ФИФА и организатор турниров по массовому футболу в Петербурге Григорий Березкин сообщил, что прощание с тренером состоится 15 января во Дворце спортивных игр (ДСИ) «Зенит» на улице Бутлерова, д. 9. Начало – в 11:00.