Самая безопасная в мире авиакомпания несет убытки

Запрет полетов над территорией России доставил финскому авиаперевозчику серьезные трудности.

Третий год подряд финская авиакомпания Finnair несет убытки — сообщает «Комсомольская правда».

Очередной всплеск эпидемии в Китае и рост цен на топливо и так отрицательно сказываются на рентабельности компании, а теперь ещё и запрет полетов над территорией РФ.

Одно только решение Москвы закрыть небо над Россией обрушило стоимость акций Finnair на 20%.

В этом году финскому национальному авиаперевозчику исполнилось 100 лет и 60 из них компания оставалась самой безопасной в мире, а немалую часть ее клиентов составляли российские туристы.

Ранее стало известно, что финская авиакомпания FinnAir отказалась везти пятерых россиян из-за нового закона.