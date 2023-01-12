Самая безопасная в мире авиакомпания несет убытки

Запрет полетов над территорией России доставил финскому авиаперевозчику серьезные трудности.
Третий год подряд финская авиакомпания Finnair несет убытки — сообщает «Комсомольская правда».
Очередной всплеск эпидемии в Китае и рост цен на топливо и так отрицательно сказываются на рентабельности компании, а теперь ещё и запрет полетов над территорией РФ.
Одно только решение Москвы закрыть небо над Россией обрушило стоимость акций Finnair на 20%.
В этом году финскому национальному авиаперевозчику исполнилось 100 лет и 60 из них компания оставалась самой безопасной в мире, а немалую часть ее клиентов составляли российские туристы.
Ранее стало известно, что финская авиакомпания FinnAir отказалась везти пятерых россиян из-за нового закона.