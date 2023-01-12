В Пулково в багаже у пассажира нашли более миллиона рублей разной валютой

В петербургском аэропорту в багаж пассажира нашли валюту шести стран. Мужчина возвращался на родину из Турции.

Во время досмотра в его багаже нашли азербайджанские манаты, украинские гривны, турецкие лиры, филиппинские песо, доллары США и рубли. Общая сумма в эквиваленте превысила 33 тысячи долларов.

Деньги пассажир пытался пронести через «зеленый» коридор. При этом в декларации он их не указал.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Пассажира подозревают в «Контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере». Проводится проверка, сообщает Северо-Западное таможенное управление.