На каникулах через таможню в Выборгском районе семь раз пытались незаконно вывезти валюту

За январские праздники сотрудники Выборгской таможни в Ленобласти выявили семь случаев незаконного вывоза валюты.

Общая сумма изъятых наличных превысила 540 тысяч рублей. Во всех случаях россияне ссылались на то, что не знали правил перемещения наличных через границу. В отношении них были возбуждены административные дела.

Фото: Пресс-служба СЗТУ