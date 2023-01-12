На каникулах через таможню в Выборгском районе семь раз пытались незаконно вывезти валюту

За январские праздники сотрудники Выборгской таможни в Ленобласти выявили семь случаев незаконного вывоза валюты.
Общая сумма изъятых наличных превысила 540 тысяч рублей. Во всех случаях россияне ссылались на то, что не знали правил перемещения наличных через границу. В отношении них были возбуждены административные дела.
Фото: Пресс-служба СЗТУ
Вам будет интересно
Сотрудники таможенного поста МАПП Светогорск в Выборгском районе Ленобласти обнаружили в автомобиле Mitsubisi Lancer тайник с финской обувью. 20 пар зимней...
14.12.2022 176