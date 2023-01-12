На каникулах через таможню в Выборгском районе семь раз пытались незаконно вывезти валюту

Автор: Гузель Галимова
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За январские праздники сотрудники Выборгской таможни в Ленобласти выявили семь случаев незаконного вывоза валюты.

Общая сумма изъятых наличных превысила 540 тысяч рублей. Во всех случаях россияне ссылались на то, что не знали правил перемещения наличных через границу. В отношении них были возбуждены административные дела.

На каникулах через таможню в Выборгском районе семь раз пытались незаконно вывезти валюту Ленобласть, граница, Выборгская таможня, валюта
На каникулах через таможню в Выборгском районе семь раз пытались незаконно вывезти валюту Ленобласть, граница, Выборгская таможня, валюта
На каникулах через таможню в Выборгском районе семь раз пытались незаконно вывезти валюту Ленобласть, граница, Выборгская таможня, валюта
Фото: Пресс-служба СЗТУ
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