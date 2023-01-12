В Петербурге погиб молодой человек, куривший вейп

Улики, обнаруженные в комнате молодого человека указывают на отравление.

10 января 2023 года в квартире дома на Новосмоленской набережной, родители обнаружили бездыханным своего 14-летнего сына — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Когда медики прибыли на место, им оставалось лишь констатировать смерть мальчика. В комнате «погибшего из-за вредной привычки», поздно вечером нашли жидкость для электронного испарителя. Полиция прибыла на место происшествия.

Следов насильственной смерти рядом с телом следствием установлено не было. Однако, будет проведена медицинская экспертиза, чтобы выявить подлинную причину смерти подростка.

Ранее стало известно, что в России планируют ввести обязательную маркировку вейпов с 15 декабря.