Спасатели провели рейд на водоемах Шлиссельбурга в поисках бесстрашных рыбаков

Автор: Александр Селиванов
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Хоть ледяной покров и давно сформировался в Ленобласти, опасность выхода на воду остается прежней.

Как рассказали в «Поисково-спасательной службе ЛО», выход на лед в нынешний период очень опасен. В Шлиссельбурге провели рейд по недопущению выхода граждан на лед.

Сейчас на водоемах спасатели вместе с сотрудниками администраций и полиции проводят рейды.

Кроме того, специалисты произвели замер толщины льда. Так, его размер варьировался от 25 до 30 сантиметров.

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09.01.2023 1183
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