Спасатели провели рейд на водоемах Шлиссельбурга в поисках бесстрашных рыбаков

Хоть ледяной покров и давно сформировался в Ленобласти, опасность выхода на воду остается прежней.

Как рассказали в «Поисково-спасательной службе ЛО», выход на лед в нынешний период очень опасен. В Шлиссельбурге провели рейд по недопущению выхода граждан на лед.

Сейчас на водоемах спасатели вместе с сотрудниками администраций и полиции проводят рейды.

Кроме того, специалисты произвели замер толщины льда. Так, его размер варьировался от 25 до 30 сантиметров.