Жительница Выборгского района разбилась насмерть, катаясь на «ватрушке»

«Ватрушку» занесло и женщина врезалась в дерево.
По информации паблика Выборг ТВ. Интересные новости в соцсети «ВКонтакте», 42-летняя жительница Выборгского района каталась на «ватрушке», когда ее занесло и женщина на полном ходу влетела в дерево.
В крайне тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу. К сожалению медики не смогли спасти жизнь женщины. Она скончалась от черепно-мозговой травмы.
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09.01.2023 34