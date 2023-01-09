Жительница Выборгского района разбилась насмерть, катаясь на «ватрушке»

«Ватрушку» занесло и женщина врезалась в дерево.

По информации паблика Выборг ТВ. Интересные новости в соцсети «ВКонтакте», 42-летняя жительница Выборгского района каталась на «ватрушке», когда ее занесло и женщина на полном ходу влетела в дерево.

В крайне тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу. К сожалению медики не смогли спасти жизнь женщины. Она скончалась от черепно-мозговой травмы.