Переболевшим коронавирусом может не хватить иммунитета при «кракене» — Попова

Она призвала быть осторожнее и заботиться о себе, так как после вакцинации сформированного иммунитета также может не хватить.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитета после перенесенного COVID-19 может не хватить при заражении вариантом омикрон-штамма «кракеном». Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы Роспотребнадзора, имунной защиты, которая может быть сформирована после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией или вакцинации, может не хватить для борьбы организма с «кракеном». В связи с этим Попова призвала быть осторожнее и заботиться о себе.

Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии дополнительных рисков, связанных с открытием границ с Китаем. Она подчеркнула, что в отношении туристов, прибывших из КНР, не планируется вводить никаких дополнительных мер.