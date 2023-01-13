Из дома в Волховском районе украли снегоуборщик, пылесос, телевизор и даже чайник

По информации ivbg.ru, 12 января в полицию Волховского района обратился 47-летний гендиректор фирмы-производителя стройматериалов.
Неизвестный через окно проник в его деревянный одноэтажный дом в деревне Рыбежно. Добычей злоумышленника стали снегоуборщик Honda, строительный пылесос, телевизор и электрический чайник.
Ущерб хозяина составил около 450 тысяч рублей. По факту кражи заведено уголовное дело.
Вам будет интересно
О самых популярных, классических и типичных фразах телефонных мошенников рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. Список фраз: «Я из Следственного комитета/полиции/ФСБ/прокуратуры,...
17.02.2022 7966