ЦБ возобновляет операции с иностранной валютой в рамках бюджетного правила

Они будут проходить на Московской бирже в инструменте «китайский юань — рубль».

В целях минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса регулятор будет совершать их равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

Минфин сообщил о планах с 13 января по 6 февраля включительно выставить на продажу иностранную валюту на 54,5 млрд рублей в соответствии с прогнозным показателем по недополученным нефтегазовым доходам.

Отмечается, что подходы регулятора к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения бюджетного правила не меняются. Центробанк сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности.