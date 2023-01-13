ЦБ возобновляет операции с иностранной валютой в рамках бюджетного правила

Они будут проходить на Московской бирже в инструменте «китайский юань — рубль».
В целях минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса регулятор будет совершать их равномерно в течение каждого торгового дня месяца.
Минфин сообщил о планах с 13 января по 6 февраля включительно выставить на продажу иностранную валюту на 54,5 млрд рублей в соответствии с прогнозным показателем по недополученным нефтегазовым доходам.
Отмечается, что подходы регулятора к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения бюджетного правила не меняются. Центробанк сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности.
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08.01.2023 1915