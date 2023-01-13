Мигрант избил собутыльника в Ломоносовском районе и скрывался месяц

По информации ivbg.ru, 32-летний гражданин Таджикистана, проживающий в поселке Лебяжье Ломоносовского района, еще 19 декабря 2022 года около 22:00 распивал спиртное с 38-летним жителем Металлостроя.

Возникла ссора, в ходе которой иностранец избил своего собутыльника. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом скулы и глазницы.

Установить личность преступника и задержать его удалось лишь 12 января 2023 года. Известно, что иностранец не состоит на миграционном учете.