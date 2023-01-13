Зампред Комитета Совфеда РФ по регламенту и организации парламентской деятельности прокомментировал online47.ru публикацию в немецкой Die Welt, в которой сообщается, что крупнейшая правительственная Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выступила за сохранение дипломатических отношений с Россией.
При этом замглавы МИД Украины Андрей Мельник отметил, что Германия должна «лучше знать о том, что конфликты решаются чаще на поле боя, чем за столом переговоров».
Сергей Перминов предложил оставить в стороне «острослова», подарившего миру «обиженную ливерную колбасу» и наблюдать за более важными инфоповодами. В частности, в конце 2023 года состоится партийный съезд СДПГ, где должна быть принята новая концепция партии в сфере безопасности.
Работа СДПГ отразила немаловажное понимание о том, что «дипломатический диалог должен оставаться возможным». Это предполагается возможность возврата к мерам укрепления доверия с Россией в долгосрочной перспективе
Парламентарий отметил, что с интересом наблюдает за эволюцией дискурса внутри германского истеблишмента, который пока «тянется» в угоду «атлантизации» Европы.