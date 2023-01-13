В Госдуму внесут закон об увеличении стипендий до уровня МРОТ

Инициативу подготовила фракция ЛДПР.
Как пишет Телеграм-редакция «Восьмой созыв», проект закона о повышении размера стипендии до уровня МРОТ уже готов. После заключения правительства инициатива будет направлена на рассмотрение в Госдуму.
Об этом сообщил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее в Госдуме предложили сделать новогоднюю стипендию студентам по аналогии с 13-й зарплатой.
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