В Госдуму внесут закон об увеличении стипендий до уровня МРОТ

Инициативу подготовила фракция ЛДПР.

Как пишет Телеграм-редакция «Восьмой созыв», проект закона о повышении размера стипендии до уровня МРОТ уже готов. После заключения правительства инициатива будет направлена на рассмотрение в Госдуму.

Об этом сообщил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ранее в Госдуме предложили сделать новогоднюю стипендию студентам по аналогии с 13-й зарплатой.