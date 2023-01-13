Фото: самолет рейса «Петербург — Мурманск» выкатился за пределы взлетной полосы в Пулково

Автор: Сергей Агутин
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Сильный ветер помешал пассажирам рейса «Санкт-Петербург — Мурманск» покинуть Пулково 13 января. Из-за непогоды самолет заскользил по взлетной полосе и выкатился за ее пределы.

Фото: самолет рейса «Петербург - Мурманск» выкатился за пределы взлетной полосы в Пулково пулково
Фото: самолет рейса «Петербург - Мурманск» выкатился за пределы взлетной полосы в Пулково пулково

Фото: vk.com/spb_today

В пресс-службе сообщили, что скорость воздушного судна рейса FV6343 была минимальной и составляла 9 километров в час. Из-за невозможности продолжения движения командиром было принято решение прекратить выполнение рейса.

Пассажирам перенесли время вылета на несколько часов.

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13.01.2023 74
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