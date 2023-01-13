Росавиация требует проверить поведение пилотов и стюардесс

В частности, ведомство потребовало от авиакомпаний отчитаться о культурном уровне и поведении пилотов и бортпроводников.
Как пишет газета «Коммерсант», основанием для проверок чиновники называют жалобы пассажиров на ненормативную лексику, а также ролики в интернете, где пилоты якобы с нецензурными выражениями ищут кнопку отключения громкой связи. В отрасли это видео считают фейком.
Одни перевозчики отмечают, что строго регламентируют даже тон голоса, с которым члены экипажа обращаются к пассажирам. Другие уверяют, что неформальные шутки пилотов вызывают овации в салоне.
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08.01.2023 1964