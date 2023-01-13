Андрей Турчак: отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется, вопрос отработан с Минобороны

Как сообщал ivbg.ru, глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) со ссылкой на слова члена Совета по правам человека Ирины Киркоры подтвердила отмену отсрочки по частичной мобилизации для отцов трех детей.
Депутат отметила, что попытки добиться от Минобороны ответа на правительственную телеграмму от 30 декабря успехом не увенчались.
После появления публикаций об отмене отсрочки от мобилизации для отцов троих детей в СМИ вопрос был оперативно решен.
«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется, вопрос отработан с Минобороны», – заявил Андрей Турчак
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