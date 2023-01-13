В Ленинградской области продолжена работа пунктов утилизации покрышек

Пункты, открытые в ходе акции #МиссияШина, продолжают свою работу на территории Ленобласти

«Акция помогает делать регион чище: старые шины отправляются на переработку, правильно утилизируются, кроме того, снижаются риски образования несанкционированных свалок. 2023 год в Ленинградской области объявлен Годом Команды Знаний, поэтому мы планируем особое внимание уделять эко-просвещению и еще больше привлекать жителей к участию в экологических акциях», ― отметила председатель регионального комитета Анастасия Кузнецова.

Напомним, что сдать в переработку можно любые шины без дисков, за исключением шин для спецтехники, сельхозтехники, погрузчиков и детских колясок. Велосипедные также можно. Они должны быть относительно чистыми, неокрашенными, не содержать земли и мусора внутри. Допускаются проколы и порезы. Адреса пунктов приему старых покрышек можно посмотреть на сайтах сдай-шины.рф и premio-spb.ru.