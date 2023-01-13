Путин запретил одевать наручники на женщин и детей, обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по недопущению применения наручников в отношении женщин, детей и обвиняемых в ненасильственных преступлениях.

Еще 7 декабря член Совета по правам человека Ева Меркачева на встрече с Владимиром Путиным затронула проблему использования в судах кандалов для подозреваемых, в частности, в экономических преступлениях.

«Я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это не просто будет обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была безусловно прекращена», – ответил тогда Владимир Путин