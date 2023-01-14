Фото: трое погибли в ДТП в Волховском районе

По информации ivbg.ru, 13 января около 22:30 Renault Sandero столкнулась с грузовой машиной марки Mercedes-Benz на 161-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленинградской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

По предварительным данным, Renault Sandero выехала на полосу встречного движения. В ДТП погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля. Их данные устанавливаются.

Последствия аварии ликвидировали дежурные смены 122-й пожарной части и поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Заведено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.