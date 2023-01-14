Сын избил и задушил мать во время застолья в Пикалево

По информации ivbg.ru, 14 января около полуночи в квартире дома на улице Строительной в Пикалево Бокситогорского района задержан 27-летний мужчина. Двумя днями ранее там же обнаружили тело 53-летней женщины с синяками и следами удушения.

По предварительным данным, во время застолья и совместного распития алкоголя родственники поссорились. Сын избил мать руками и задушил. Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Известно, что подозреваемый несколько лет назад привлекался к уголовной ответственности за уклонение от военной службы и применение насилия в отношении представителя власти.