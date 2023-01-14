Истекающий кровью отец вез мертвого двухлетнего сына на санках в Киришах

По информации ivbg.ru, 23-летний отец подозревается в убийстве своего двухлетнего ребенка ранним утром 14 января в Киришах. На теле мальчика обнаружены четыре ножевых ранения.

По предварительным данным, отец ударил ребенка ножом дома, посадил истекающего кровью сына в сани и повез в сторону больницы. По дороге он попросил помощи у прохожих, но прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Сам мужчина помещен в реанимацию. Врачи зафиксировали у него ножевые ранения. По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать ссора с супругой.

Семья ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.