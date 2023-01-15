Экономика США внезапно оказалась близка к дефолту

Госдолг страны почти приблизился к критической отметке.

Государственный долг США достигнет рекордных значений в $31,4 триллиона долларов уже в четверг, 19 января. Об этом 14 января пишут иностранные СМИ.

Как заявил глава министерства финансов страны Джанет Йеллен, правительство пытается принимать «чрезвычайные меры», чтобы избежать дефолта.

Ранее Министр Румынии захрапел посреди прямого эфира на телевидении во время обсуждения Украины. «Прихрапывания» политика попали на видео.