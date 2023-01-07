На границе с Финляндией формируется новая военная часть — Видео

К Выборгу стянули военную технику.

Как сообщается в телеграмм-канале «Банька по-черному», под Выборгом может быть размещена новая военная часть.

После заявления президента Финляндии о скором вступлении в НАТО, целая дивизия боевых «Искандеров» была замечена автомобилистом недалеко от Выборга.

Формирование новой военной части началось еще прошлой зимой. По всей видимости, укрепление границы с северным соседом неизбежно.

Ранее стало известно, что Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 30 декабря.