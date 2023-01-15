Аналитики предрекли рекордное ослабление курса рубля к доллару в 2023 году

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Экономисты не исключают, что нацвалюта приблизится к уровню 100 рублей за доллар.

Большинство аналитиков прогнозируют курс рубля к доллару в течение года в районе 75 рублей. Однако есть и те, кто менее оптимистичен. Виталий Манжос в беседе с «Секрет фирмы» и вовсе считает, что 100 рублей за один доллар — вполне возможный сценарий.

рост курса доллара США до 100 рублей и выше не является пределом. Срок достижения указанной цели будет зависеть в основном от характера изменения внешнеполитического климата и от того, будет ли ужесточаться режим внешних санкций в отношении РФ, — заявил аналитик.
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15.01.2023 52
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