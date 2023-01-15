Стали известны подробности катастрофы в непальском городе Покхара

Все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.

В Непале разбился самолет — сообщает телеграм-канал «РИА Новости». Пятнадцать человек на борту, разбившегося в Непале самолета, были иностранцами.

«Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли.» Об этом сообщают местные власти. Однако подтвержденными остаются лишь 68 смертей.

На борту авиалайнера находились 72 человека: 53 непальца, 5 индийцев, 4 россиян, 2 корейца, по одному — пассажиры из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции. Двое из них госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося самолета в Непале могли быть граждане России.