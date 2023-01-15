Причиной крушения самолета в Непале могла стать техническая неисправность

Спасатели продолжают работу на месте ЧП.

На борту самолета, который разбился при взлете из аэропорта города Покхара, летели 72 человека — сообщает Мойка78.

Самолет мог разбиться по техническим причинам. Есть информация, что пассажирами было замечено пламя, когда лайнер еще находился в воздухе. В управлении компании-перевозчика заверили, что погода не могла стать причиной катастрофы.

Правительство Непала создало комиссию из пяти человек по расследованию причин авиакатастрофы.

Как стало известно на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них было четверо россиян: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лыгины.

К настоящему времени подтверждена гибель 68 человек.

Ранее стало известно, что в Непале разбился самолет.