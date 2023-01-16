В российских магазинах проведут эксперимент по блокировке на кассе просроченных продуктов

В российских магазинах проведут эксперимент по борьбе с просроченными продуктами, система будет блокировать такие товары на кассе. В итоге люди не смогут его купить.
Речь идет о пока только о молочной продукции. Первым схему автоматической проверки срока годности запустит сеть «Магнит». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Правительство готовит нормативные акты, которые позволят проводить подобный эксперимент. В перспективе планируется распространить такой опыт на весь продуктовый ряд.
Ритейл начнет использовать эту технологию в январе.
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12.12.2022 415