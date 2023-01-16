Военнослужащий из Кировска погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Кировского района Ленобласти Антон Ивашкевич. Ему было 37 лет.

Соболезнования родным и близким военнослужащего выразил глава региона Александр Дрозденко.

«В этот скорбный час выражаю самые глубокие соболезнования семье Антона Валерьевича Ивашкевича, его друзьям, однополчанам. Боль утраты с родными и близкими нашего защитника разделяют сегодня все ленинградцы. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Антон Ивашкевич родился в Кировске, окончил автотранспортный колледж в Петербурге. С 2003 по 2005 год он проходил срочную военную службу в должности командира отделения разведки частей спецназа. Участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Он погиб 9 января.