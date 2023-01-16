В Мурино заметили ласку с огромной крысой в зубах — видео

Во Всеволожском районе Ленобласти жители Мурино заметили резвую белоснежную ласку с добычей в зубах.

На них видно, как хищный зверек тащит в зубах огромную крысу. Испугавшись прохожего, ласка бросила свою добычу, но затем все равно вернулся за своим «обедом».

Видео: vk.com/murino_devyatkino

Местные жители рассказали, что хищников часто встречают в поле между Буграми и Мурино, недалеко от ЖК «Цвета Радуги» и около улицы Новой.