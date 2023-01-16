В Мурино заметили ласку с огромной крысой в зубах — видео

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти жители Мурино заметили резвую белоснежную ласку с добычей в зубах.

На них видно, как хищный зверек тащит в зубах огромную крысу. Испугавшись прохожего, ласка бросила свою добычу, но затем все равно вернулся за своим «обедом».

Видео: vk.com/murino_devyatkino

Местные жители рассказали, что хищников часто встречают в поле между Буграми и Мурино, недалеко от ЖК «Цвета Радуги» и около улицы Новой.

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10.01.2023 262
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