Toyota завершила процесс увольнения сотрудников завода в Петербурге

Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Петербурге по соглашению сторон, начавшуюся в середине ноября 2022 года.
Сейчас в компании работает 277 человек, 76 из них заняты на заводе в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Каждому уволенному сотруднику японская компания предложила от 12 зарплат, годовой ДМС, компенсацию расходов на обучение или переобучения, а также повышение квалификации. В простое в ноябре находились почти 2 тысячи сотрудников.
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10.01.2023 128