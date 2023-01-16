Toyota завершила процесс увольнения сотрудников завода в Петербурге

Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников завода в Петербурге по соглашению сторон, начавшуюся в середине ноября 2022 года.

Сейчас в компании работает 277 человек, 76 из них заняты на заводе в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Каждому уволенному сотруднику японская компания предложила от 12 зарплат, годовой ДМС, компенсацию расходов на обучение или переобучения, а также повышение квалификации. В простое в ноябре находились почти 2 тысячи сотрудников.