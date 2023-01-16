В Выборге взрослый внук отобрал деньги у собственной бабушки

В Выборге Ленобласти полицейские задержали 39-летнего безработного, подозреваемого в ограблении собственной 86-летней бабушки.

12 января пенсионерка обратилась в полицию, сообщив, что 12 января внук пришел к ней в гости, силой отобрал у нее кошелек с деньгами и скрылся. Сумма ущерба составила 5,7 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Известно, что мужчина ранее был судим за грабеж, уничтожение или повреждение имущества, побои, угон и растрату.