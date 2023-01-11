Момент, когда трактор засыпал снегом ребенка в Гатчине, попал на видео

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Гатчине снегоуборочная машина засыпала снегом ребенка. К счастью, все обошлось.

Следственное управление СК РФ по Ленобласти опубликовало видео инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Видео: vk.com/lenobl.sledcom

В администрации Гатчинского района пояснили, когда происходил вывоз снега с площади Богданова, дети бесконтрольно забирались на эти кучи.

«Дети бесконтрольно залезали на гору со снегом во время работы трактора, а на требования слезть со снежного вала, никак не реагировали. Во время работы погрузчика произошел обвал снега. Один ребенок оказался под завалом», — рассказали в администрации.

Работники предприятия оперативно откапали ребенка, после чего он продолжил играть. Работы по уборке снега были прекращены.