Прорыв и снятие блокады Ленинграда: как это было?

В 2023 году Северная столица и Ленобласть отмечают 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда и 79-ю годовщину полного освобождения осажденного Города-Героя от фашистских захватчиков. Рассказываем о ключевых моментах тяжелейшего для города и региона периода.

Вам будет интересно Какие мероприятия пройдут в Ленобласти и Петербурге в честь прорыва блокады и освобождения Ленинграда? В честь двух важнейших памятных дат в истории Ленобласти и Санкт-Петербурга - 80-ю со Дня прорыва блокады Ленинграда и 79-ю... 17.01.2023 83

«Над домом развевался флаг,

И в небе появился враг —

И ну давай кружить над городом.

Враги несли ему урон

И, окружив со всех сторон,

морили город голодом», — поется в песне «Оркестр» 2014 года группы «Сплин».

О блокаде

Артиллерийский обстрел Ленинграда начался 4 сентября 1941 года, но сам город попал в окружение после взятия фашистами Шлиссельбурга (Петрокрепости) через четыре дня, 8 сентября. Отрезанный от сухопутной связи со страной, в течение последующих 872 дней блокады сообщение поддерживал только по воздуху и Ладожскому озеру. Именно к его побережью из Ленинграда вела Ириновская железнодорожная ветка.

В кольце оказались около двух с половиной миллионов жителей и 340 тысяч человек, проживавших в пригородных районных. На защиту вместе с обычными людьми выступили более полумиллиона военнослужащих, куда входили практически все силы Балтийского флота и большая часть войск Ленинградского фронта.

На момент начала осады Ленинграда город имел недостаточное количество продуктов и топлива для длительной блокады. Ситуация усугубилась несколькими пожарами в сентябре 1941 года, произошедшими на Бадаевских складах в следствии бомбёжки. Немцы полагали, что отрезав город от суши, смогут воспользоваться бедственным положением людей из-за нехватки пропитания. Об этом писал в дневнике 18 сентября 1941 года начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Франц Гальдер: «положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник — голод».

«С каждым днем всё труднее. Вопрос питания – главный и единственный. Даже ежедневные бомбёжки не производят сильного впечатления – к ним привыкли. Все заняты только одной мыслью: где бы достать что-либо съедобное, чтобы не умереть с голоду», — гласит запись от 20 сентября 1941 года в «Дневнике одной ленинградки» Елены Скрибиной — летописца ленинградской блокады.

Вам будет интересно День рождения Тани Савичевой: как юные ленинградцы реагировали на события в осажденном Ленинграде? Сегодня, 23 января, день рождения Тани Савичевой, чей дневник наглядно обрисовал спектр жизни в блокадном городе-герое. Записи 11-летней девочки стали... 23.01.2023 914

К чему стремился враг?

22 сентября вражеский военно-морской штаб выпустил печально знаменитую директиву 1-а 1601/41, где говорилось: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта…».

Для исполнения приказа на Ленинград посыпался мощный шквал артиллерии, длившийся до 22 января 1944 года. За время блокады по городу было выпущено 148 тысяч снарядов, которые унесли жизни около 10 тысячи мирных граждан.

Что способствовало прорыву и полному освобождению Ленинграда?

За все время осады было предпринято несколько операций для деблокады города и освобождения занятых врагом районов Ленобласти: две Синявинские операции в сентябре и октябре 1941 года, Любанская наступательная операция с января по апрель 1942 года и третья Синявинская операция в августе-октябре того же года. Пусть они и не помогли добиться поставленной цели, но способствовали недопущению штурма осажденного города.

С 12 по 30 января 1943 года прошла операция «Искра», благодаря которой удалось переломить ход событий. Силы врага ликвидировали по всему южному побережью Ладожского озера. Красная Армия смогла перехватить инициативу ведения боевых действий в этом направлении. 18 января 1943 года стало отправной точкой и считается Днем прорыва блокады.

Осада Ленинграда после прорыва продолжалась вплоть до января следующего года. Окончательное освобождение произошло 27 января 1944 года. В честь исторического события небо над Северной столицей окрасилось салютом из 324 орудий.

За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, по Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года городу присвоили высшую степень отличия — звание «Город-Герой».