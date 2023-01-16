Правительство освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности

Мера позволит избежать штрафов за непредоставление отчетности.

Правительство объявило об очередной льготе для мобилизованных, которая коснется владельцев бизнеса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении мобилизованных бизнесменов от обязательной статистической отчетности на время прохождения службы.

Поправка внесла изменения в постановление «О мерах поддержки мобилизованных лиц».

— Информация о субъектах предпринимательской деятельности, где призван единственный руководитель, будет направляться в Росстат. Это значит, что сами бизнесмены будут освобождены от необходимости предоставлять отчетность, — сказано в сообщении на сайте Правительства России.

Мера позволит избежать штрафов за непредоставление отчетности.