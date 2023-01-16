В Шлиссельбурге простились с погибшим на Украине Антоном Ивашкевичем

В понедельник, 16 января, в Кировском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим на Украине Антоном Ивашкевичем.

Вместе с родными и близкими Антона Ивашкевича отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Шлиссельбурга и официальные лица.

Фото: администрация Кировского района

Антон Ивашкевич родился в Кировске, окончил автотранспортный колледж в Петербурге. С 2003 по 2005 год он проходил срочную военную службу в должности командира отделения разведки частей спецназа. Участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Он погиб 9 января.