После закрытия метро «Ладожская» в Петербурге возникнет вопрос, куда направить пассажиропоток

Сроки начала работ на станции зависят от готовности наземной инфраструктуры.

До закрытия станции «Ладожская», которая держит на себе восточную часть города, меньше трех месяцев — сообщает «Фонтанка.ру».

В Центра транспортного планирования спрогнозировали, как ремонтные работы повлияют на загруженность трех соседних станций метрополитена. Почти половина пассажиров — 45% — поедут к «Новочеркасской», 30% — к «Проспекту Большевиков», оставшиеся 25% — к «Площади Александра Невского».

От готовности наземной инфраструктуры принять на себя вчерашних пассажиров метро, зависит когда начнут ремонт. В актуальных планах транспортного блока стоит дата закрытия — 1 марта. А сами работы запланированы на срок до 11 месяцев.

Вопрос о том, куда направить пассажиропоток в этот период, может быть решен с помощью бесплатного трамвая до «Новочеркасской». Также возможен запуск рельсовых шаттлов, которые будут вмещать порядка трехсот человек.

Ранее стало известно, что в Петербурге станция метро «Ладожская» будет закрыта на капитальный ремонт.