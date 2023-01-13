В Петербурге станция метро «Ладожская» будет закрыта на капитальный ремонт

Работы по реконструкции вестибюля начнутся с 1 марта.

Точная дата закрытия «Ладожской» будет зависеть от срока завершения ремонта трамвайных путей на Заневском проспекте — сообщает «78.ru.

Работы продлятся около 11 месяцев. В ремонте нуждаются вестибюль и наклонный ход станции, а также изменения коснуться некоторых отдельных элементов, таких как двери, поручни, заграждения. Работы будут вестись круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Ранее стало известно, что в Петербурге на неделю закрывают небо для беспилотников.