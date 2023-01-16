Деян Ловрен перешел из петербургского «Зенита» во французский «Лион»

Руководство клуба чрезвычайно огорчено уходом хорватского защитника.

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что трансфер Ловрена — «не самая приятная новость». Об этом сообщает Мойка78.

В тренерском штабе рассчитывали, что футболист останется с командой до конца текущего сезона. Однако стоит отметить, что предложение «Лиона» выглядело весьма заманчиво, учитывая тот факт, что Деяну Ловрену в этом году исполняется 34 года.

Ранее, покинувший команду футболист уже выступал за «Олимпик Лион». Там он провел три с половиной сезона, после чего в 2013 году отправился выступать за британский «Саутгемптон». Через год «Ливерпуль» предложил за хорвата 20 миллионов фунтов стерлингов. В составе мерсисайдцев он провёл 185 матчей, выиграл Лигу чемпионов в 2019 году и Премьер-лигу в 2020-ом.

В июле 2020 года Ловрен перешёл в российский «Зенит», где через четыре месяца стал капитаном команды, заменив Артёма Дзюбу. Теперь хорватский защитник возвращается в команду, где начиналась его карьера успешного футболиста.

Ранее стала известна дата прощания с тренером школы олимпийского резерва «Зенит».