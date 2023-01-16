Ритейл России запускает эксперимент по блокировке на кассе просроченных продуктов

Эксперимент по блокировке таких товаров запустил ритейл. Схему автоматической проверки срока годности первой опробует сеть «Магнит».

В магазинах России проведут эксперимент по борьбе с несвежими продуктами. Новую технологию запустил ритейл. Она будет блокировать на кассе покупку просроченных продуктов. Об этом написали «Известия».

Уточняется, что это цифровая маркировка для молочной продукции. Схему автоматической проверки годности первой опробует сеть «Магнит». Нормативные акты для проведения подобного эксперимента подготовит правительство. В будущем такой опыт хотят распространить на продуктовый ритейл.

Нововведение дополнит систему по контролю срока годности товаров. Цифровую маркировку для молочки ввели в 2021 году. С 1 сентября 2022-го кассиры стали сканировать коды маркировки, а участники товарооборота передавать в систему сведения.

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Сейчас под маркировку попадают также упакованная вода, изделия из табака, шины, духи, шубы, лекарства и фотоаппараты.

Ранее в России предложили запретить продавать энергетические напитки гражданам младше 18 лет.