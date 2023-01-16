Хорватские визовые центры в России открыли прием документов на шенгенскую визу

Расположенные в Москве визовые центры Хорватии приступили к приему заявлений от россиян на получение краткосрочной шенгенской визы.

Недавно Хорватия вошла Шенгенскую политику и теперь начала принимать заявления от россиян на шенген. Об этом написали в ТАСС.

С начала января 2023 года россияне могут собрать пакет документов и отправиться в визовые центры Хорватии в РФ. Чтобы подать заявление нужно заполнить официальную анкету-заявление, которая находится на портале МИД Хорватии.

Сегодня, 16 января, МИД Хорватии обратился к россиянам с разъяснением всех правил. Для краткосрочного визита жители России могут оформить шенген, а вот на долгое время отправиться в страну можно только по национальности. Помимо анкеты-онлайн, нужно собрать стандартный пакет документов и добавить биометрические параметры человека. Также нужно будет оформить страхование жизни на сумму от 30 тысяч евро. Дополнительно будут действовать платные сборы, в совокупности они обойдутся туристам в 100-130 евро.