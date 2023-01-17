Региональным чиновникам и депутатам неофициально запретили отдыхать за границей

В свете ряда громких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на зарубежных курортах, в регионах начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России.

Уточняется, что, поскольку региональные власти не могут официально «запретить» чиновникам отдыхать в других странах, они стали публиковать «настоятельные рекомендации», призывающие воздержаться от поездок за рубеж. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Первым с такой инициативой выступил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Он прокомментировал скандальную историю с депутатом местного парламента Денисом Долженко, который выложил в соцсети свои фотографии с отдыха в Дубаи (ОАЭ).