В Роскачестве рассказали, когда наиболее выгодно брать отпуск в 2023 году

Россиянам рассказали, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск в 2023 году.

В пресс-служба Роскачества рассказали, что чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее в это время брать отпуск. Так, в 2023 году такими месяцами будут март (22 рабочих дня), август (23 рабочих дня) и октябрь (22 рабочих дня). Немного отстают по выгодности июнь (21 рабочий день), июль (21), сентябрь (21), ноябрь (21) и декабрь (21).

Невыгодно всего брать отпуск в январе, феврале и мае.