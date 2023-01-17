На фасаде Дворца культуры в Кировске покажут лазерную проекцию, посвященную прорыву блокады

В Кировском районе Ленобласти 18 января пройдут масштабные мероприятия, посвященные 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

В этот день в 12:30 у музея «Прорыв» состоится акция «На рубеже бессмертия». В 17:30, 18.30 (дополнительный показ) и 19:30 в Кировске состоится световое шоу с проекцией на фасад Дворца культуры. Сценарий будет состоять из трех эпизодов — хроника блокады, операция «Искра», память о великой Победе. Продолжительность – 20 минут. Вход свободный.

Жителей Кировска предупреждают, что 18 января с 16:30 до 20:00 будет ограничено движение транспорта на Театральной площади, участке Советской улицы от Театральной площади до Театральной улицы, а также участке улицы Кирова.