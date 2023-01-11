В Ленобласти блокадникам выплатят по 10 тысяч рублей

Ленобласть выплатит по 10 тысяч рублей жителям региона, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», медалью «За оборону Ленинграда» и проживавшим в Ленинграде в период его блокады.

Единовременные выплаты связаны с 80-летием со дня прорыва блокады Ленинграда. Из областного бюджета на эти цели направлено 28,9 млн рублей.

Уточняется, что все средства поступят ветеранам не позднее 18 января, никаких заявлений для этого подавать не нужно.

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Прорыв блокады Ленинграда отмечается 18 января. В Петербурге в этот день пройдут 67 различных мемориальных и торжественных мероприятий.