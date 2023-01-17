Половину всех зарубежных переводов в Грузию в 2022 году сделали россияне

Как проинформировал национальный банк Грузии, в течение прошлого года россияне перевели в страну порядка $2 млрд. При том, что общий объем переводов из других государств достиг $4,3 млрд.

В итоге жители России обеспечили половину притока капитала в Грузию. При этом, как сообщает национальный Банк, самым активным месяцем по переводам оказался декабрь — в этот месяц россияне перевели в Грузию порядка $300 млн.

Согласно статистике, денежные поступления из России в прошлом году обеспечили более половины притока капитала. Объем общего потока из стран-партнеров в Грузию достиг $4,3 млрд (рост + 86%). Из них — $2,06 млрд из России, что оказалось в пять больше, чем на год ранее.

Ажиотаж по переводам из России в Грузию резко взлетел в мае 2022 года, когда прирост достиг 890%. Затем ситуация немного ослабла, но в октябре снова выросла. Как отмечается, больше всего средств россияне отправили в Грузию в декабре 2022 года: $317,3 млн.