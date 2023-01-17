Жители Петербурга и Ленобласти вошли в тройку самых аккуратный водителей России

Водители Петербурга и Ленобласти признаны одними из самых аккуратных автолюбителей России.

Они заняли второе место в рейтинге по стране, уступив лишь водителям из Пермского края. В этом году в Ленобласти и Петербурге зафиксировано не более 0,3% ДТП суммарно за год. Третье и четвертое место заняли Воронежская область (0,3%) и Красноярский край (0,4%).

Отмечается, что в целом по стране число страховых случаев по ОСАГО снизилось на 26% в 2022 году, рассказали в Страховом Доме ВСК.