«Белая смерть»: доктор Мясников рассказал об неожиданной опасности обычной соли

Врач Александр Мясников напомнил россиянам о риске преждевременной смерти из-за злоупотребления приправой.

В своем Телеграм популярный ведущий шоу о здоровье Александр Мясников призвал не налегать на пищевую соль. Иначе это грозит тяжелейшими последствиями.

Вот уж кто-то метко окрестил — «белая смерть»! Высокое потребление соли чревато не только высоким риском развития артериальной гипертензии, но и вообще — шансом преждевременной смерти даже у людей с нормальным артериальным давлением. В 2007 году соль и засоленные продукты официально признаны канцерогеном, провоцирующим рак желудка, — уверен врач.