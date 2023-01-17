Жителей Петербурга предупредили о мокром снеге и гололеде вечером 17 января

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Над городом сформируется небольшой промежуточный гребень антициклона.

Как передает портал «Метеовести», к вечеру 17 января в Петербурге ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков, местами в городе пройдет небольшой мокрый снег, а на дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Температура воздуха 0…+2°, по области −3…+2°. Ветер юго-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы, — передают специалисты.
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